Реальные располагаемые доходы россиян полностью «отыграют» потери этого года в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он представлял на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020—2023 годы.

По прогнозу Минэкономразвития, рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года составит 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%.

«По реальным располагаемым доходам населения оценка этого года тоже улучшена — на 0,5 процентного пункта. Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью «отыграют» потери этого года — прогнозируется рост в 3%, а далее — на уровне 2,5% в год», — сказал он.

«По реальным заработным платам в текущем году ожидаем рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который мы прогнозировали ранее», — добавил министр.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году реальные доходы россиян вырастут на 2,4%, в 2023-м — на 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% — в 2020 году, на 2,2% — в 2021 и 2022 годах, на 2,5% — в 2023-м.

Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года безработица будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м — прогнозируется снижение ее уровня до 5,2%, в 2022-м — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.