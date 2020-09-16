Минфин РФ намерен возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила с 2022 года, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

«Что касается валюты, то с 2022 года мы ожидаем образования дополнительных нефтегазовых доходов, будем покупать. А в следующем году в чистом виде пока еще будем тратить ФНБ», — сказал Силуанов.

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.