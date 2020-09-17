Наиболее вероятный результат заседания совета директоров Банка России в пятницу, 18 сентября, — сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 4,25%, считают в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Как поясняется в комментарии агентства, в пользу такого решения говорят как данные о выходе российской экономики из кризиса, так и факторы, влияющие на прогноз инфляции.

В частности, некоторое улучшение макропрогноза Минэкономразвития РФ, предполагающего теперь падение ВВП России в 2020 году на 3,9%, говорит об отсутствии острой необходимости в дальнейших стимулирующих мерах со стороны Банка России. Более того, стимулирующий эффект понижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 4% был бы несущественным и вряд ли способен оказать какое-либо влияние на темпы восстановления экономики.

В этой ситуации на передний план вновь выходит необходимость контроля инфляции, которая по итогам 2020 года может оказаться близкой к целевому показателю ЦБ в 4%, то есть фактически вплотную подойти к текущему значению ключевой ставки. В НКР прогнозируют инфляцию в диапазоне 3,7—3,9%. Такие факторы, как девальвация рубля в последние месяцы и некоторое оживление потребительского спроса, поддержанное ростом розничного кредитования, могут сказаться на темпах инфляции.

«По нашим оценкам, поддержание ключевой ставки на уровне 4,25% до конца года является наиболее вероятным сценарием в текущих условиях. Сохранение ставки на уровне, близком к целевой инфляции, означает продолжение стимулирующей денежной политики, поскольку долгосрочная нейтральная ставка находится, по оценкам Банка России, в диапазоне 5—6%», — отмечается в аналитической записке.

Взять паузу: аналитики ждут сохранения ключевой ставки На решение в пользу паузы указывают движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Белоруссии, отравления оппозиционера Алексея Навального и приближающихся выборов президента США.

По мнению НКР, среди факторов, способных ослабить рубль, усилить инфляцию и в конечном счете обусловить повышение ставки, можно отметить президентские выборы в США, результаты которых могут быть восприняты как негативные для российской экономики из-за возможных новых санкций в послевыборный период, а также волатильность мировых финансовых рынков и ее последствия для цен на углеводороды и котировок российских ценных бумаг. «В свою очередь замедление восстановления экономики России в сочетании с возобладанием дезинфляционных тенденций может привести к незначительному снижению ключевой ставки Банка России до конца года», — добавляют аналитики.



«С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России прогнозирует инфляцию в диапазоне 3,5—4% в 2021 году и вблизи 4% в дальнейшем. По мнению НКР, реализация такого прогноза в условиях восстановления экономической активности в России и отсутствия значимых внешних шоков обусловит постепенный отход Банка России от стимулирующей политики и плавное повышение ключевой ставки до нейтральных 5—6%», — отмечается в комментарии.