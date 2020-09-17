Совкомбанк отменил планировавшееся размещение еврооблигаций в рублях и теперь рассматривает возможность предложить бумаги в долларах, сообщили РИА Новости в банке.
«В настоящий момент мы наблюдаем больший интерес инвесторов к еврооблигациям в долларах и рассматриваем возможность предложить рынку именно такой инструмент. Размещение рублевых облигаций в этой связи отменено», — говорится в сообщении.
Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Fitch отозвало ожидаемый рейтинг планировавшегося выпуска евробондов банка в рублях в связи с ожиданием, что размещение не состоится.
Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее говорил, что банк готовит размещение «социальных» еврооблигаций, номинированных в рублях. Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнеров проекта. Они должны были стать первыми на долговом рынке «социальными» еврооблигациями (social bonds) российского эмитента.
Это первые на долговом рынке социальные еврооблигации.
Совкомбанк планировал с 8 сентября провести серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий банк планировал размещение евробондов с погашением через три года. Организаторами должны были выступить Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.
В январе этого года Совкомбанк также разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 млн долларов с доходностью в размере 7,75% годовых. Книга заявок в ходе размещения достигла почти 2 млрд долларов.