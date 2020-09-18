Доля безналичных платежей среди всех оплат в магазинах с марта по август 2020 года росла в пять раз быстрее, чем за предшествующие шесть месяцев — показатель увеличился сразу на 5,4 процентного пункта, до 67%. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на исследование ОФД «Такском». Быстрее, чем в среднем по стране, доля безналичных оплат росла в Санкт-Петербурге (на 7,3 п. п., до 71%), Нижнем Новгороде (на 13,4 п. п., до 57%), Омске (на 9 п. п., до 57%) и Самаре (на 7 п. п., до 60%). В Москве за последние шесть месяцев показатель увеличился на 3,6 п. п., до 86%.

Хотя тенденция к масштабному переходу на безналичный расчет наблюдается с 2017 года, пандемия ускорила ее с 1,1 п. п. в период с октября 2019-го по март 2020-го до 5,4 п. п. за последние полгода. Среди причин — вынужденное перепрофилирование многих офлайн-магазинов в интернет-площадки для сохранения продаж в период карантинных мер, пояснили в «Такскоме». В Первом ОФД сообщили, что с марта по август 2020 года доля безналичных оплат составила 59%, а за тот же период прошлого года — всего 45%. С начала 2020-го доля оплат картами в торговом обороте МСБ выросла с 50% в январе до 54%, подсчитали в «Эвоторе». Оборот онлайн-платежей в июле 2020-го сохранился на уровне апреля, он превысил «докоронавирусные» показатели на 70%, оценили в «Яндекс.Кассе».

Доля безналичных платежей в рознице выросла во II квартале до 69% Показатель увеличился на 5 п. п.

По словам представителей кредитных организаций, в период пандемии доля операций по снятию наличных с карт впервые уступила первенство платежам с помощью карт. Ускорила переход на безналичные расчеты технология оплаты смартфонами, поскольку она занимает всего 1–3 секунды, считают банкиры. Также безналичная оплата дает возможность россиянам получать бонусы и кешбэки, тем самым позволяя экономить, отметили они.

Для кредитных организаций безналичные платежи — один из источников формирования ликвидности и инструмент контроля качества денежного оборота, рассказали эксперты. По их словам, банки заинтересованы в росте оборота безналичных платежей, поэтому совместно с платежными системами стимулируют потребителей программами лояльности. На вещевых и овощных рынках продавцы не всегда обеспечивают возможность оплаты картой: таким образом они сокращают налогооблагаемую базу и экономят на банковской комиссии за прием платежей. С помощью безнала государство получает больший контроль над денежными потоками, доходами граждан, как следствие, сокращает теневой оборот и повышает собираемость налогов, отметили эксперты.