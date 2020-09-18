Автоматическое проставление за гражданина согласия на покупку дополнительного страхового полиса недопустимо. Об этом заявил в своем информационном письме Центробанк, подчеркнув, что такая практика при электронных продажах ОСАГО, добровольных видов страхования, а также других услуг (например, авиа- и железнодорожных билетов) вводит людей в заблуждение и нарушает право потребителей на свободный выбор.

Как показывает анализ поступающих в Банк России обращений, иногда на этапе оформления основного договора страхования или другой услуги гражданин получает предложение с уже заполненным от его имени согласием на приобретение дополнительной страховки. При оплате деньги списываются с учетом покупки дополнительного полиса.

По закону оплата страховки происходит после того, как человек ознакомился с условиями и правилами страхования. Отметка о согласии, заранее автоматически проставленная страховщиком, страховым агентом или брокером за клиента, не является подтверждением ознакомления с условиями дополнительного договора страхования, отмечается в письме.



Форма заявления о заключении договора ОСАГО установлена Банком России и не содержит каких-либо пунктов и строк о согласии гражданина на добровольное страхование, обращает особое внимание регулятор. При этом навязывание дополнительных услуг при продаже полисов по обязательным видам страхования, как напоминают в ЦБ, влечет административную ответственность.