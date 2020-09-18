Центробанк вынес в пятницу, 18 сентября, ряд новых постановлений о привлечении банков «Открытие» и «Уралсиб» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Семь постановлений в отношении «Открытия» и одно в отношении «Уралсиба» вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановления пока не вступили в законную силу.

В каждом из случаев предусмотрен административный штраф, но в номерах постановлений нет часто используемых регулятором обозначений, указывающих, применяются ли эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Последние постановления со штрафами для кредитных организаций, о которых сообщалось на сайте ЦБ, также были вынесены в отношении «Открытия» и «Уралсиба» (неделю назад).



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.