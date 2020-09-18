Самый высокий доход среди российских госслужащих и депутатов в 2019 году задекларировал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, ему принадлежит 100% ООО «Монерон», одного из крупнейших крабодобытчиков на Дальнем Востоке, пишет Forbes. Пашов задекларировал доход в 6,2 млрд рублей, его заработок вырос более чем в 600 раз по сравнению с 2018 годом. По итогам 2019 года выручка компании составила 7,97 млрд рублей, прибыль — 4,84 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом 5,4 млрд рублей. Третье место — депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков (доход составил 5,05 млрд рублей). На четвертом месте — член Совфеда Валерий Пономарев (2,79 млрд рублей). На пятом месте — депутат Магаданской облдумы Александр Басанский (2,73 млрд рублей).

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Шестое место рейтинга занял депутат Госдумы Григорий Аникеев с доходом в 2,3 млрд рублей. На седьмом месте — председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (1,95 млрд рублей). Восьмое место у гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (1,91 млрд рублей). На девятом месте депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль с доходом 1,7 млрд рублей. Десятое место занял депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко, чей доход в 2019 году составил 1,6 млрд рублей.

Совокупный доход участников рейтинга составил 65,8 млрд рублей — на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года.