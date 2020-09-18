Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов и гарантийного портфеля, удовлетворительной позицией по капиталу, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель юрлиц и ИП составляет около 7% валовых активов на 1 августа 2020 года против 22% годом ранее. Сокращение корпоративного кредитного портфеля и снижение доли просроченной задолженности в кредитах юрлиц (с 64% на 1 августа 2019-го до 33,2% на 1 августа 2020 года) обусловлено преимущественно переуступкой проблемного кредита во II квартале 2020-го.

Одним из ключевых направлений деятельности банка является выдача гарантий. За период с 1 августа 2019-го по 1 августа 2020 года гарантийный портфель вырос на 5%, при этом его величина превышает капитал в два раза.