Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,67% и составил 2 951,79 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,18%, до отметки 1 228,64 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,75%, «Норильского никеля» — на 0,09%, Мосбиржи — на 1,74%, «Газпрома» — на 1,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,36%.

Продажи на российском рынке в пятницу вновь возобладали, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, снижению российских акций способствовала динамика западных площадок.

«При этом на рынке энергоносителей к закрытию прошла волна продаж, что привело к компенсации утреннего роста и возвращению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 43,4 доллара за баррель, что выступило нейтральным фактором для российских бумаг», — комментирует эксперт.

Он замечает, что в рамках второй половины недели российский фондовый рынок скомпенсировал часть роста, продемонстрированного в понедельник и вторник, когда рынки поддерживали новости по вакцине и ожидание новых стимулирующих мер.

«При этом индекс Мосбиржи в середине недели вплотную подходил к сопротивлению на уровне 3 000 пунктов, после чего началось снижение. До пробоя данного уровня восстановление рынка укладывается в рамки коррекции к снижению от августовских максимумов. Если «быкам» так и не удастся преодолеть эту отметку, ожидаем развития негативного сценария с ближайшей целью снижения для индекса Мосбиржи на отметке 2 760 пунктов», — говорит аналитик.