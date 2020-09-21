Банк России одобрил размещение дополнительных акций авиакомпании «Аэрофлот», говорится в сообщении регулятора.



«Банк России 18.09.2020 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-00010-А», — отмечает ЦБ.

Акционеры авиакомпании «Аэрофлот» на внеочередном собрании ранее приняли решение об увеличении уставного капитала компании на 1,7 млрд рублей путем дополнительного размещения 1,7 млрд обыкновенных акций.

Ранее правительство РФ одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Сейчас она составляет 51,2%.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что «Аэрофлот» прорабатывает план по дополнительным объемам финансирования, которые возможно привлечь на рынке или с помощью государства для поддержки операционной деятельности. ВТБ ранее сообщал, что рассмотрит возможность инвестирования в авиакомпанию «Аэрофлот» в ходе допэмиссии. В Российском фонде прямых инвестиций указывали, что фонд вместе с международными партнерами изучает возможность инвестиций в «Аэрофлот».