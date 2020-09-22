Почта Банк ввел вклад «Умный доход».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок — 181 день. Доходность составляет 4% годовых. Дополнительные взносы допускаются в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора.

Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

При оформлении договора инвестиционного страхования жизни с компаниями — партнерами банка ООО СК «СОГАЗ-Жизнь» или ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» процентная ставка будет увеличена на 2,5 процентного пункта.