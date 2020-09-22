Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка (Евразия) на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом накануне сообщили в АКРА.

Как поясняется, кредитный рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка обусловлен очень высокой вероятностью оказания ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности — Mitsubishi UFJ Financial Group, которая контролирует российскую «дочку» через крупнейший в Японии MUFG Bank.

Аналитики указывают, что Эм-Ю-Эф-Джи Банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, учитывающей сильную позицию по достаточности капитала, адекватный риск-профиль и адекватную позицию по ликвидности и фондированию, а также средний бизнес-профиль.

Банк занимается комплексным обслуживанием и кредитованием японских компаний, ведущих деятельность в России, и иных компаний — клиентов MUFG, а также размещением средств на межбанковском рынке и операциями с иностранной валютой, напоминают в агентстве. Бизнес-профиль банка отражает его средние позиции в банковской системе России и умеренную диверсификацию операционных доходов, представленных в основном процентными поступлениями от кредитов юридическим лицам, от средств, размещенных в банках, и доходами от операций с иностранной валютой. На горизонте 12—18 месяцев Эм-Ю-Эф-Джи Банк, согласно сведениям АКРА, не планирует развивать новые направления бизнеса и принимать связанные с этим дополнительные риски.

В числе прочего в релизе агентства отмечается, что высокий уровень достаточности капитала кредитной организации (на 1 августа 2020 года показатель достаточности основного капитала Н1.2 находился на уровне 111,2%) обусловлен тем, что банк придерживается политики поддержания нераспределенной прибыли на уровне 100%, а также тем фактом, что предоставленные группой гарантии позволяют «дочке» избежать чрезмерного роста взвешенных по риску активов.



По состоянию на 1 июля 2020 года банк не имел просроченных и обесцененных кредитов.

