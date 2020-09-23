Федеральная налоговая служба РФ предложила включить Турцию и Нигерию в список стран, участвующих в автоматическом обмене налоговой информацией с Россией, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Документ утверждает обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, который дополнен Нигерией и Турцией. Таким образом, в настоящее время 91 юрисдикция заявила о готовности осуществлять такой обмен с РФ.

​ФНС ожидает присоединения ряда стран к обмену фининформацией с Россией в 2020 году Среди них — Багамы, Турция, Бахрейн, Кувейт и другие.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Участники предоставляют друг другу данные в соответствии со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), — Common Reporting Standard, который нацелен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.