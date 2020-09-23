Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Зираат Банка на уровне «ruBBB+», следует из релиза финучреждения.

«По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительным уровнем корпоративного управления, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой поддержки со стороны материнской структуры (крупнейшего государственного банка Турции) при необходимости», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, активы банка представлены преимущественно кредитами корпоративным клиентам, на которые приходится 49% валовых активов на 1 августа 2020-го. База фондирования банка по источникам является умеренно диверсифицированной: основным источником выступают средства юридических лиц (39% пассивов на 1 августа 2020-го).

На средства, размещенные на депозитах в банках и на корреспондентских счетах, приходится порядка 37% валовых активов, которые характеризуются высоким уровнем надежности.

