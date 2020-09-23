Фондовые торги в РФ завершились в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,1% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 916,39 пункта. Индекс РТС повысился на 0,23% и завершил сессию на отметке 1 195,77.

Бумаги «Яндекса» подорожали на 2,39%, Mail.ru — на 1,9%, «Магнита» — на 1,43%, «Норильского никеля» — на 1,02%, «Полюса» — на 0,83%, МТС — на 0,37%. Акции «ЛУКОЙЛа» снизились в цене на 1,13%, Сбербанка — на 0,99%, «Газпрома» — на 0,81%, Московской биржи — на 0,28%.



«На российском фондовом рынке в среду идет отскок после снижения ранее, инвесторы все еще ищут точку опоры… Рынок тянут вверх бумаги «Яндекса»… На фоне новостей с TCS площадки получили, конечно, вполне конкретный позитив, а раз в технологическом и банковском секторе происходят подобные сделки, значит, экономика не в такой уж и депрессии и крупному бизнесу есть куда двигаться», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

На помощь рынку в среду пришли «корпоративные истории», подтверждает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, указывая, впрочем, что «ралли бумаг «Яндекса» к вечеру заметно выдохлось», а «индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но растеряли существенную часть отвоеванных в течение сессии позиций». По ее словам, индекс РТС «чувствовал себя слабее из-за обновления рублем очередных локальных минимумов к американской валюте».

В целом, по словам Кожуховой, «попытки слома нисходящего тренда на данный момент не выглядят уверенными, в связи с чем нельзя списывать со счетов риски возвращения к продажам».



Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин также отмечает, что российские индексы реагировали «на ускорение роста мировых фондовых индикаторов и восстановление нефти».

