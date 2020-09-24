Чистая прибыль объединенной экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» после покупки IT-компанией банка может составить 1 млрд долларов в 2021 году, 1,6 млрд долларов в 2022-м, а потенциальная капитализация корпорации оценивается в 25 млрд долларов. Такие расчеты сделали в БКС для «Известий» . Эксперты считают, что в первую очередь объединенная корпорация станет конкурентом Сбербанку.

Капитализация Сбербанка в будущем году ожидается на уровне 65 млрд долларов, оценил управляющий активами БКС Андрей Русецкий. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что чистая прибыль финансовой корпорации в 2021-м составит 1 трлн рублей, или около 14,2 млрд долларов. Депозиты и остатки на счетах физлиц в Сбербанке составляют около 14 трлн рублей, тогда как тот же показатель в Тинькофф Банке — 0,4 трлн, отметил Русецкий. По его мнению, крупный бизнес и частные вкладчики с большим капиталом вряд ли будут массово открывать депозиты в Тинькофф Банке: для них важно прийти в физическое отделение банка.

Финансовыми услугами «Тинькофф» пользуются 11 млн человек, говорится на сайте банка. Доля «Яндекса» в поисковых запросах — порядка 60%, притом что проникновение Интернета в России составляет 75%, сообщил Русецкий. Таким образом, к «Яндексу» обращаются около 65 млн россиян. Экосистема «Яндекс» и TCS Group будет объединять примерно 20–30 млн человек, оценил Андрей Русецкий (клиентская база Сбербанка оценивается в 97 млн человек).

​Тиньков: сделка с «Яндексом» предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» При этом интеграция компаний будет минимальной.

Общая капитализация «Яндекса» и группы TCS выросла с 26,1 млрд долларов на момент объявления о планируемой сделке по слиянию до 28,2 млрд долларов к закрытию торгов 23 сентября, подсчитал РБК . В моменте она приближалась к 30 млрд долларов. Аналитики считают такой рост — на 15% и более — чрезмерным. По их словам, хотя потенциальная взаимная синергия от покупки «Яндексом» «Тинькофф» очевидна, надо учитывать, что рыночная оценка «Яндекса» уже достаточно высока, а для совершения сделки, вероятно, потребуется дополнительное увеличение капитала.

В Сбербанке отказались комментировать потенциальную экосистему «Яндекса» и «Тинькофф» в качестве конкурента крупнейшей кредитной организации. В Банке России не ответили на запрос о том, как ЦБ планирует регулировать экосистемы на финансовом рынке.