Окончательной редакции поправок к законопроекту о регулировании дистанционной и временной удаленной работы пока нет, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Пока ведутся дискуссии, окончательной редакции нет», — сказал Исаев. Он один из авторов законопроекта.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по доработке законопроекта ко второму чтению подготовила первые дополнительные поправки в Трудовой кодекс. Так, из проекта следует, что основанием для увольнения работника на «удаленке» может послужить отсутствие связи с ним в течение целого дня.

Сотрудника на «удаленке» смогут уволить, если он не выйдет на связь
Сотрудника на «удаленке» смогут уволить, если он не выйдет на связь

На удаленный труд не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.