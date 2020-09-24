Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 25 сентября, перенесено на 6 ноября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

«Административное слушание дела перенесено на 6 ноября. Он [Тиньков] был ранее отпущен под залог и продолжит находиться на свободе на тех же условиях», — сообщили корреспонденту информагентства.

Изначально слушание должно было состояться 27 апреля, но его перенесли на 13 июля, а затем на 31 июля и на 25 сентября.

Представители бизнесмена в ответ на запрос ТАСС воздержались от комментариев.



В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову из-за нарушения американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он представил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.