Власти Республики Кипр допускали нарушение действующего законодательства при реализации процедуры предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом, как передает ТАСС, сказано в опубликованном в четверг докладе кипрской Счетной палаты, которая провела расследование действий правительства по предоставлению иностранным гражданам кипрских «золотых паспортов».

В документе отмечается, что «в четырех из пяти заявлений на получение гражданства» в рамках данной программы, которые были изучены главной аудиторской службой острова, власти «не смогли надлежащим образом осуществить проверку происхождения денежных средств, использовавшихся при совершении трансакций».

По информации Счетной палаты, кипрское правительство в ряде случаев, «по всей видимости, проигнорировало красные флажки», в том числе закрыло глаза на то, что один из заявителей находился под следствием со стороны Интерпола, а другой фигурировал в санкционных списках ЕС. Еще в одном случае власти не приняли во внимание тот факт, что запрашивающий кипрское гражданство являлся «политически значимым лицом» в другой стране. «Парламент не был проинформирован о вышеупомянутых случаях, как это предусмотрено законом», — подчеркивается в докладе Счетной палаты.

В документе сказано, что из 1 597 заявок, которые подавались с июня 2018 года, были одобрены 917, отклонены 35 и отозваны десять. 23 заявки были снабжены пометкой, гласящей, что МВД острова распорядилось ускорить процесс их рассмотрения. В целом на рассмотрении находятся 635 заявок, при этом 91 из них помечена отметками, касающимися причастности заявителей к отмыванию денег, передаче ложных информации и документов. Некоторые претенденты характеризуются как лица «с высоким уровнем риска», что означает, что против них могли быть возбуждены уголовные дела, источники их дохода сомнительны либо они уклонялись от уплаты налогов, подозревались в мошенничестве, взяточничестве и фигурировали в так называемых панамских документах.

«Наша служба считает, что эти заявки, многие из которых были поданы более 15 месяцев назад,.. должны были быть уже отклонены, что мы могли бы проверить, если бы не чинились препятствия дальнейшему расследованию», — говорится в сообщении аудиторов. В докладе отмечено, что, хотя изначально Министерство внутренних дел Кипра сотрудничало с расследованием Счетной палаты, затем оно, по рекомендации генерального прокурора Йоргоса Саввидиса, решило не предоставлять никакой дополнительной информации председателю палаты и генеральному аудитору страны Одиссеасу Михайлидису.

Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами» Кипрское гражданство в 2008—2012 годах получил 141 человек.

В августе телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием «Кипрские бумаги», преследовавшую цель доказать, что МВД Кипра, вопреки положениям национального законодательства, предоставляло так называемые золотые паспорта лицам, в том числе гражданам РФ, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок.

На пресс-конференции, состоявшейся 26 августа, министр внутренних дел Республики Кипр Никос Нурис обвинил Al Jazeera в срежиссированной атаке на его страну «путем искажения фактов и введения в заблуждение». Он подчеркнул, что все дела, касающиеся 117 лиц, которые, по утверждению телеканала, получили кипрское гражданство вопреки существовавшим в стране нормам и правилам, были проверены отделом натурализации МВД. Эта проверка показала, что все фигуранты списка, от упоминания личной информации которых министерство отказалось, «на момент подачи ими заявлений соответствовали критериям кипрской инвестиционной программы и имели чистую историю судимостей по уголовным делам в странах как своего происхождения, так и проживания».



Несмотря на эти заявления главы МВД, председатель кипрского парламента Димитрис Силлурис предложил либо полностью отказаться от программы предоставления «золотых паспортов», либо приостановить ее действие до тех, пока она не будет усовершенствована. После этого президент Республики Кипр Никос Анастасиадис пообещал обеспечить «эффективное и решительное расследование исключительных случаев натурализации» в рамках реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островного государства. Затем, по инициативе главы государства, была назначена следственная комиссия, задачи которой определяются генпрокурором и компетенция которой охватывает период действия инвестиционной программы с 2007 года до 31 июля 2020-го.