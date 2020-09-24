Нормативы Банка России нарушали в августе 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

Все банки-нарушители находятся в процессе финансового оздоровления.

Три банка в августе неоднократно допускали уменьшение значения норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у Почта Банка были ниже 7% три дня в августе (наиболее низкое значение — 6,97%), у банка «Восточный» — 30 дней (самое низкое значение — 6,044%), у УБРиР — 29 дней (наиболее низкий уровень — 6,004%). Минимально допустимое значение данного норматива установлено Центробанком на уровне 4,5%.

За август 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 178,1 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: в августе 2019 года аналогичный показатель составлял 176,1 млрд рублей. В общей сложности за восемь месяцев 2020 года банки заработали 1,15 трлн рублей (за аналогичный период прошлого года — 1,35 трлн рублей).

По данным ЦБ, прибыльной в августе 2020 года была 301 кредитная организация, убыточными — 108.

В августе были аннулированы лицензии трех банков: Оргбанка, «Славянского Кредита» и КБ «Московское Ипотечное Агентство». Последний был присоединен к банку «Солидарность», остальные добровольно сдали лицензии.



В августе и сентябре ЦБ не отзывал банковские лицензии.

