ВТБ выплатит дивиденды по итогам 2019 года в общем размере 20,12 млрд рублей, следует из сообщения банка по итогам годового общего собрания акционеров.

Так, из чистой прибыли банка по результатам 2019 года в размере около 197,106 млрд рублей отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям составят более 10,024 млрд, по привилегированным именным акциям первого типа — порядка 4,144 млрд, второго типа — чуть меньше 5,952 млрд.

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года в размере:

0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Отчисления из прибыли 2019 года в резервный фонд составят около 2,568 млрд рублей, отчисления на погашение убытка, полученного банком в 2019 году в результате перехода на бухгалтерский учет с применением МСФО 9 «Финансовые инструменты», — 7,683 млрд. Нераспределенной остается чистая прибыль в размере свыше 166,735 млрд рублей.

Акционеры ВТБ также приняли решение направить из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере около 349,301 млрд рублей более 344,924 млрд на погашение убытка 2019 года из-за перехода на бухучет с применением МСФО 9, а еще около 4,377 млрд — на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям первого типа в размере 0,000204477847951373 рубля на одну такую акцию номиналом 0,01 рубля.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 5 октября 2020 года. Выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, будет осуществлена в течение десяти рабочих дней с этой даты, другим лицам из реестра акционеров — в течение 25 рабочих дней.

ВТБ может вернуться к выплатам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли в 2021 году Менеджмент ВТБ будет рекомендовать выплатить 20,12 млрд рублей дивидендов за 2019 год.

Ранее в ВТБ говорили, что банк может в 2021 году вернуться к принципу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.



В пятничном релизе ВТБ уточняется, что, в соответствии с рекомендациями Банка России и решением наблюдательного совета банка, общее годовое собрание акционеров прошло в форме заочного голосования. За период с 1 по 24 сентября в заочном голосовании приняли участие 4 191 держатель акций банка, из которых 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте «ВТБ Регистратора». Число участников собрания выросло на 78% по сравнению с прошлым годом.