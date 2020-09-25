«Деловая Россия» полагает, что второй волны закрытий бизнеса, как это было с апреля по май, удастся избежать, однако возможно ужесточение режима безопасности и контроля. Об этом заявил президент организации Павел Титов.

«На сегодняшний день статистика по заболевшим практически с каждым днем ухудшается, поэтому многие предприниматели сохранили или дистанционный формат работы, или же вывели лишь часть сотрудников в офлайн. Несмотря на это, мы не рассчитываем, что будет такая повторная волна закрытий и ограничений, как в период с апреля по май. Ожидаем, конечно, что будет ужесточение режима безопасности», — считает Титов.

По его словам, будут введены рекомендательные меры по дистанционной работе для тех, кто может себе это позволить.

Титов отметил, что большинство МСП может просто не пережить новую волну закрытий. «Как элемент поддержки экономики или населения, на наш взгляд, необходимо продлить все уже запущенные меры поддержки до конца года. Также мы надеемся, что пережить последствия самоизоляционного периода и ограничительных мер поможет единый план восстановления экономики, для включения в который «Деловая Россия» неоднократно направляла свои предложения по мерам поддержки бизнеса», — добавил он.