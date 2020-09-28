Хоум Кредит Банк находится в процессе подключения к экосистеме мгновенных переводов СберБанка по номеру телефона, пишут «Известия» . Об этом заявил директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев. Клиенты Хоум Кредит Банка часто делают переводы именно клиентам «Сбера» или получают деньги от них. Новация существенно повысит уровень удобства, уверен Михалев. Также банк «Зенит» провел ряд переговоров по вопросу подключения к таким переводам, но их результаты пока не оглашаются.

В приложении «СберБанк Онлайн» можно перевести деньги по номеру телефона не только клиентам «Сбера», но и в другие банки. По направлению в «Сбер» деньги по номеру телефона можно также перечислить из салонов связи МТС и «Связной», а также с использованием универсальной платежной платформы «MobiДеньги». Комиссия по уже существующим направлениям переводов разная — от нулевой до 2,3% от суммы проведенной операции.

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Хотя в Системе быстрых платежей (СБП) состоят более 140 банков, а перечисления до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны, не все клиенты «Сбера» сумели подключить функцию в мобильном приложении из-за сложностей навигации. Крупные кредитные организации заявили, что при наличии СБП подключаться к СберБанку напрямую они не планируют.

По словам экспертов, «Сбер» предлагает прямой доступ к базе своих клиентов, которые составляют 90% всех розничных пользователей банковских услуг в России. Банки могут подключаться к экосистеме переводов «Сбера» напрямую, поскольку видят широкий поток денег в этом направлении и хотят проводить его без посредников в виде СБП, считают эксперты. Число партнеров «Сбера» в проекте мгновенных переводов по номеру телефона, вероятно, будет расти и дальше. В перспективе кредитная организация может предоставить удобный сервис для своих партнеров по переводам за рубеж по номеру телефона, который уже действует, но только для клиентов «Сбера», предположили эксперты.