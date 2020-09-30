В России в 2021 году планируется создать государственную платформу для мониторинга государственных информационных систем и учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (используется на сайте госуслуг) и взаимодействия с гражданами, пишет «Коммерсант» . Это следует из доработанной версии паспорта федерального проекта «Информационная безопасность». Предполагается, что скомпрометированные данные попадут в единую базу данных, а ресурсы, использующие их, будут автоматически заблокированы. Также система будет определять источник утечки и искать злоумышленников. На создание платформы уйдет 1,4 млрд рублей из федерального бюджета с 2021 по 2024 год, следует из проекта.

В Минцифры сообщили, что работа над формированием паспортов федеральных проектов «Цифровой экономики» пока продолжается.

По словам экспертов, при создании госплатформы ключевой вопрос — в «зоне покрытия», то есть в том, какие организации попадут в контур защиты. Потребуется и существенная работа аналитиков. Также при появлении подобной платформы значительно вырастет число обращений граждан в компетентные органы, что негативно скажется на сроках их обработки, считают эксперты. По их словам, целесообразным было бы наличие «некоего буфера» между гражданами и такими платформами, который уже есть в лице провайдеров услуг информационной безопасности.

В паспорте федерального проекта говорится о разработке «антивирусного мультисканера» для проверки файлов. На проект из федерального бюджета выделяется по 30 млн рублей в год с 2019 по 2021 год. При обилии антивирусных решений создание государственного можно оправдать даже не столько импортозамещением, сколько обеспечением безопасности во взаимодействии граждан с государством, отметили эксперты. Государство должно иметь возможность однозначно возлагать ответственность за инцидент, считают эксперты.