Фракция «Единой России» в Госдуме не прорабатывает вопрос о выведении накопительной части пенсии из системы обязательного пенсионного страхования, но многие депутаты поддерживают такую идею. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, который также является заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России.

«Этот вопрос периодически обсуждается во фракции. Многие коллеги поддерживают такое решение, такой подход. Но решение фракция по этому вопросу не принимала», — сказал Исаев.

По его словам, вопрос об исключении накопительной части пенсии во фракции единороссов «не прорабатывается». «Более того, правительство внесло законопроект, который продлевает заморозку [накопительной части]», — напомнил он.

Во вторник ФНПР направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Комментируя эту идею, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что такой шаг имеет смысл только после создания в России системы добровольных пенсионных накоплений.

Профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии Текст письма размещен на сайте ФНПР.

Исаев пояснил ТАСС, что ФНПР предложила не отменить накопительную пенсию, а вывести ее из системы государственного пенсионного страхования, сделать добровольной. «Профсоюзы предложили просто не продлевать постоянно мораторий, а принять принципиальное решение о том, что все обязательные отчисления идут исключительно на страховую пенсию, а на накопительную — добровольные отчисления граждан», — сказал депутат, добавив, что в целом поддерживает такую меру. «Нужно, чтобы государство поняло, как наиболее мягко и без ущерба для людей принять соответствующее решение», — считает он.

Депутат уточнил, что, по оценке профсоюзов, сохранение обязательности отчислений на накопительную часть пенсии приводит к снижению страховой доли. «Потому что часть средств как бы отвлекается на накопительную», — объяснил Исаев, напомнив, что накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года.

«Но, поскольку заморозка продлевается достаточно долго, наверное, целесообразно прислушаться к предложению профсоюзов и просто принять официальное решение о том, что эти отчисления будут идти исключительно на страховую пенсию, а граждане имеют право отчислять сами на накопительную. Нужно поощрить эти отчисления какими-либо налоговыми льготами», — заключил он.

В Думу внесли законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года Реализация проекта закона приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование в России, передаваемого из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году.

В среду Кабмин внес в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.



С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.