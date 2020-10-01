Бизнес-направления финансовой группы «БКС» — «БКС Брокер», «БКС Премьер», УК «БКС», «БКС Капитал», «БКС Ультима Private Banking», «БКС Банк», а также «БКС Страхование жизни» — будут работать под единым мастер-брендом «БКС Мир инвестиций». О запуске масштабного ребрендинга группа сообщила в четверг, пояснив, что это «логичное продолжение процессов консолидации бизнеса в рамках реализации обновленной клиентоцентричной стратегии».

«Фокус стратегии направлен на удовлетворение всех инвестиционных потребностей клиентов из любых сегментов через предоставление самой широкой гаммы лучших инвестиционных продуктов на рынке с упором на электронные и гибридные форматы взаимодействия», — отмечается в релизе БКС.

Ключевым ядром универсальной инвестиционной платформы будет выступать мобильное приложение «БКС Мир инвестиций», в котором представлены все брокерские и инвестиционные продукты БКС. «В едином приложении для клиентов будет собран максимально широкий спектр возможностей. Инвесторы смогут не только совершать сделки с российскими и иностранными ценными бумагами, использовать готовые решения, включая подборки наиболее перспективных ценных бумаг, портфелей, структурных продуктов, ПИФов, покупать и продавать валюту по выгодному курсу, но и получать индивидуальные решения в зависимости от своих предпочтений и инвестиционного профиля, анализировать результаты своих вложений, пользоваться умными подсказками. Клиентам будет доступна лучшая аналитика и лента новостей, которую можно настроить исходя из своих интересов, удобные каналы коммуникаций через приложение, будь то чат или звонок персональному брокеру, а также множество других сервисов. При этом инвесторы смогут выбирать для себя наиболее удобный формат взаимодействия с БКС: полностью цифровой, дистанционный, а также физический», — рассказали в компании.

Единая платформа «БКС Мир инвестиций» будет сочетать в себе полный функционал как для опытных инвесторов, так и для новичков. Сервис будет предлагаться и клиентам, активно торгующим на рынке самостоятельно, и инвесторам, предпочитающим готовые решения.

В результате ребрендинга был обновлен логотип, изменена цветовая гамма и добавлены новые графические элементы фирменного стиля.

К ребрендингу приурочена рекламная кампания, основным коммуникационным драйвером которой станет утверждение «БКС знает»: с ее помощью во всех коммуникационных каналах будут последовательно раскрываться ключевые ценности бренда.

