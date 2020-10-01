Кассационный суд отменил решение об аресте фигуранта так называемого «лондонского списка» — бывшего генерального директора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Напомним, в июне этого года сообщалось, что Зотова задержали в Москве в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификацией документов.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 1 октября удовлетворил кассационное представление первого заместителя московского межрегионального транспортного прокурора Алексея Сарычева по поводу избрания меры пресечения для Зотова. Решение Московского городского суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Как сообщалось, 10 июня этого года Зотов вернулся в Россию авиарейсом из Риги по программе «лондонского списка» Бориса Титова, предусматривающей отсутствие заключения под стражу для добровольно возвращающихся в Россию фигурантов уголовных дел по экономическим статьям. Однако прямо в аэропорту Зотов был задержан, а на следующий день Хорошевский районный суд санкционировал его арест.

СМИ узнали о задержании экс-главы «ТрансФин-М» Зотова по делу на 3 млрд рублей Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником «ТрансФин-М» являлся пенсионный фонд «Благосостояние», сообщил источник РИА Новости.

После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура опротестовывала выбор меры пресечения для Зотова в Московском городском суде, однако 29 июня апелляционная инстанция оставила решение Хорошевского суда в силе.

Впоследствии было вынесено решение об изменении Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также незамедлительном освобождении из-под стражи. Однако решения судов двух инстанций об аресте до последнего времени еще оставались в силе, подчеркивается в сообщении Титова.

Кассационная инстанция согласилась с позицией прокуратуры и констатировала, что и Хорошевский районный суд, и Мосгорсуд не приняли во внимание нарушение следствием нормы Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой копия постановления об избрании меры пресечения вручается лицу, в отношении которого оно вынесено (а не только его защитнику). «В сентябре 2019 года следователь предъявил Зотову обвинение заочно, постановление о подписке о невыезде ему не направлял. Обращаясь в суд 10 июня 2020 года с ходатайством о заключении Зотова под стражу, следователь сам отменил подписку о невыезде. Однако поскольку Зотов ее не нарушал, поэтому и оснований для отмены не было. Более того, в судебном заседании следователь и не отрицал того, что Зотов покинул территорию России еще до начала уголовного преследования. Все обстоятельства его пребывания вне России были известны следствию, в том числе и то, что прибыть в Москву в более ранний срок он не мог ввиду прекращения авиасообщения из-за эпидемиологической обстановки», — рассказал Титов.



«Судья кассационного суда подчеркнул, что на момент инкриминируемых действий Зотов являлся генеральным директором ПАО «ТрансФин-М» и его действия вытекали из его должностных обязанностей. Иные должностные лица компании о них были осведомлены, мер к их пресечению не принимали, и до настоящего времени действия Зотова в гражданско-правовом порядке не оспорены», — отмечается также в релизе. Таким образом, требования УПК исключают возможность избрания для Зотова меры пресечения в виде заключения под стражу, заключает бизнес-омбудсмен.