Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,6% и составил 2 888,34 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 0,4% до отметки 1 173,76 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,21%, Мосбиржи — на 0,45%, «Газпрома» — на 1,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,19%, «Норильского никеля» — на 0,14%.

Российский фондовый рынок в четверг ушел в небольшой минус под давлением ряда разнонаправленных факторов, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На площадке все весьма неоднозначно, вчерашняя эйфория прошла, а на ее месте не появилось ничего конкурентоспособного. Индекс Мосбиржи консолидируется около 2 888 пунктов и может вяло отступать к 2 880 пунктам. Индекс РТС закрепляется в пределах 1 170—1 180 пунктов и смотрится пока неплохо», — поясняет эксперт.