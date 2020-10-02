Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления инвесторов, пострадавших из-за отрицательных цен на нефть, к Московской бирже, передает ТАСС из суда.

«Арбитражный суд Москвы решил в удовлетворении искового требования отказать», — сказал представитель суда, добавив, что решение может быть оспорено в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

В ходе заседания в пятницу количество соистцов увеличилось с пяти до 16. По словам их представителей, общая сумма исковых требований превысила 40 млн рублей.

В качестве третьих лиц выступили Альфа-Банк, «Открытие Брокер», БКС («Брокеркредитсервис») и НКО «Национальный Клиринговый Центр». При этом Арбитражный суд отказал в ходатайстве по привлечению в качестве третьих лиц компаний «Атон», «Финам» и банк ВТБ.



Ранее, 20 апреля 2020 года, Мосбиржа прервала торги апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) после его падения на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) до нижней границы ценового коридора торговой площадки в 8,84 доллара за баррель. В это время торги фьючерсом на NYMEX продолжались, уходя в отрицательную зону, вплоть до минус 40,32 доллара за баррель. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, — по минус 37,63 доллара за баррель. В результате держатели таких фьючерсов понесли непредвиденные потери. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск инвесторов к Московской бирже 26 июня. Коллективное заявление пяти истцов было подано 18 июня. Первоначальная сумма иска составила 288,2 тыс. рублей.