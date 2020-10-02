Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,29% и составил 2 852,42 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,25% до отметки 1 148,07 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 8,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 1,3%, «Газпрома» — на 0,64%, «Норильского никеля» — на 0,98%.

Российский фондовый рынок в пятницу попал под мощное давление, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«С самого утра все пошло не так: и Трамп заболел, и нефть упала, и погода так себе, и финал недели подкрался незаметно. На таком фоне не оставалось ничего, кроме как продавать, — поясняет эксперт. — Индекс Мосбиржи снизился до 2 855 пунктов. Текущее падение выглядит все же избыточным, но пока рынком правят эмоции и дивидендная отсечка СберБанка, продавцы способы увести рублевый индикатор к 2 835 пунктам. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2%. Индекс РТС рухнул сегодня к 1 145 пунктам, растеряв все недельные достижения. За пять торговых дней суммарно валютный индикатор просел на 2,09%».