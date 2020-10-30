



Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Приморье» предлагает продукт «Военная ипотека» в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС), действующей для военнослужащих. Процентная ставка по «Военной ипотеке» составляет 7,3%, минимальный размер первоначального взноса — 15%. Выдача кредитов в банке «Приморье» по этой программе осуществляется в партнерстве с Банком ДОМ.РФ по агентской схеме.

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок по «Сельской ипотеке» со ставкой от 2,8% на покупку жилья на сельских территориях. Низкая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования — до 25 лет. Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека оформляется по ставке от 2,3%.

СберБанк запустил кредиты на недвижимость, которая находится в залоге у других банков. Теперь в ипотеку СберБанка можно купить или продать квартиру на вторичном рынке, которая была приобретена в ипотеку любого другого банка. Покупатель оформляет ипотеку на покупку готового жилья с учетом дополнительных скидок по ставке от 7,9% годовых.

Промсвязьбанк увеличил максимальный размер кредита и снизил ставки на 0,2—0,35 процентного пункта по некоторым ипотечным программам. Это ипотека на апартаменты, рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости.