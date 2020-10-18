Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил акцию, в рамках которой новые клиенты банка, не оформлявшие ранее карт МКБ, смогут получить до 7% на остаток по карте. Акция распространяется на пенсионную карту «Мудрость», а также все карты в пакете услуг «Выгодный». Максимальная сумма для начисления процентов по карте «Мудрость» и картам в пакете «Выгодный» — 300 тыс. рублей.

ПСБ обновил условия дебетовой карты «Твой кэшбэк», увеличив число бонусных опций для клиентов. Держатели карты могут выбрать на свое усмотрение, за что им получать доход. На выбор предлагается одна из трех бонусных опций. Менять бонусные опции, а также категории повышенного кешбэка клиент может ежемесячно.

МТС Банк начал выдачу дебетовых карт МТS Cashback физлицам-нерезидентам из стран СНГ. Рублевую пластиковую карту с бесплатным годовым обслуживанием можно оформить в день обращения в любом салоне МТС по всей России. По карте доступны бесплатные переводы в страны СНГ на карты национальных платежных систем (Uzcard, Humo, «Корти Милли», «Элкарт», иностранные карты международных платежных систем Visa и Mastercard).

Альфа-Банк начал платить клиентам вдвое больше за рекомендации. Теперь по программе «Заработай на Альфа-Банке» клиенты получают по 1 тыс. рублей за каждого приглашенного друга. По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой «Альфа-Карты». Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 1 тыс. рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 тыс. рублей.