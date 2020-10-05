Около 85% переведенных на дистанционную работу сотрудников были довольны новым форматом работы, половина опрошенных хотела бы продолжать работать дистанционно, сообщила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко в ходе круглого стола «Изменение экосистемы агломераций в связи с переходом на удаленную работу».

«Около трети работающего населения России получили первый опыт удаленки. И по опросам, проведенным уже в мае, 84% оказались довольны удаленной работой, а около 50% опрошенных хотели бы продолжать работать в удаленном режиме», — заявила она.

По словам Тарасенко, компании в этот период были вынуждены запустить изменения, которые откладывали многие годы, — это совершенствование электронных услуг, внедрение новых KPI для дистанционных сотрудников, оптимизация рабочих процессов, внедрение искусственного интеллекта. Одни из первых на возможность дистанционной работы отреагировали крупные компании банковского сектора. «По результатам мониторинга были отмечены эффективность и активность, рост загруженности сотрудников, улучшение дисциплины труда, повышение концентрации на рабочих задачах», — добавила Тарасенко.

Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правил по «удаленке» Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс.

Многие компании так и не вернулись к полноценной работе в офисе, то есть адаптировались к условиям, отметила замминистра. «Карантин стал эволюцией потребительского поведения, значительно ускорил технологическую модернизацию, которая выразились в виде мощного развития цифровизации, [развивается] дистанционная медицина, онлайн-обучение, услуги на дому, курьерская доставка, IT-сектор. Новый виток получает сфера транспорта и логистики», — добавила Тарасенко.