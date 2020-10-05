Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2020 года достигло 6,8 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки. В сентябре брокерские счета открыли 610,6 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю.

Активность частных инвесторов растет: в сентябре сделки на бирже совершали более 1 млн человек (в первом полугодии 2020 года — в среднем 336 тыс. человек ежемесячно). Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в сентябре — 91 млрд рублей (1,2 млрд долларов).

Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов — 14% (в 2019 году — в среднем 10%), на спот-рынке валюты — 12,5%, на срочном рынке — 43%.

«Частные инвесторы — активные участники рынка иностранных акций. В сентябре совокупный объем торгов иностранными акциями по итогам дневной и вечерней торговых сессий превысил 11,2 млрд рублей. Причем более 45,8% этого объема приходилось на долю физлиц», — говорится в релизе.

По итогам сентября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило отметку 2,9 млн. С начала года открыто более 1,3 млн ИИС (за весь 2019 год — 1,05 млн).



Оборот по счетам ИИС за девять месяцев 2020 года достиг 105,4 млрд рублей, в структуре оборота 84,1% составляют сделки с акциями, 9,7% — с облигациями, 5,5% — с биржевыми фондами. Основная доля ИИС — 89% — приходится на брокерские счета, 11% составляют счета доверительного управления (ИИС-ДУ).

По итогам месяца в «Портфель частного инвестора» вошли обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (22,7% и 9,7% соответственно), «Газпрома» (19,8%), «Норникеля» (12,2%), акции «ЛУКОЙЛа» (12%), ВТБ (5,7%), «Яндекса» (5%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (4,7%), МТС (4,2%), «Татнефти» (4%).

По иностранным ценным бумагам в «Портфель частного инвестора» по итогам сентября вошли акции NVIDIA (23,3%), Apple (17,9%), AMD Inc. (11,2%), Boing (10,7%), Intel (8,2%), Microsoft (8,2%), Amazon (7,8%), Facebook (5%), Netflix (3,7%), Micron Technology, Inc. (3,6%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по состоянию на конец сентября: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (23,4%), в золото — FXGD (15%), в акции США — FXUS (13,6%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (11,8%), в акции Китая — FXCN (7,8%), фонд денежного рынка — FXMM (6,6%), на Индекс РТС — FXRL (6,5%), на Индекс Мосбиржи — SBMX (5,6%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (5,4%) и в корпоративные еврооблигации в рублях — FXRB (4,2%).