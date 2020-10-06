Руководить ЮниКредит Банком после перехода действующего предправления Михаила Алексеева в Центробанк будет Кирилл Жуков-Емельянов. Об этом в банке сообщили во вторник.

«В связи с состоявшимся назначением председателя правления ЮниКредит Банка М. Ю. Алексеева на должность заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации наблюдательный совет ЮниКредит Банка 6 октября 2020 года принял решение о назначении К. О. Жукова-Емельянова временно исполняющим обязанности председателя правления ЮниКредит Банка с 12 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, официальное вступление Жукова-Емельянова, действующего члена правления, ответственного за корпоративно-инвестиционный блок, в должность председателя правления «ЮниКредита» состоится после согласования его кандидатуры Банком России.

Накануне стало известно, что Михаил Алексеев, руководивший «ЮниКредитом» с середины 2008 года, с 12 октября станет новым зампредом ЦБ. Он будет курировать департамент наличного денежного обращения и деятельность объединения «Росинкас». Также планируется его назначение председателем совета директоров Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

ЦБ сообщил о новом назначении Михаил Алексеев с 12 октября назначен заместителем председателя Банка России.

По словам соруководителей подразделения коммерческого банковского бизнеса группы UniCredit по Центральной и Восточной Европе Джанфранко Бизаньи и Никколо Уберталли, назначение Жукова-Емельянова — «прекрасный пример хорошей работы системы продвижения талантов и эффективного планирования преемственности в группе UniCredit».



Кирилл Жуков-Емельянов окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Начал карьеру в 1994 году в ЮниКредит Банке (тогда это был Международный Московский Банк) в области корпоративного финансирования. С 1999 года руководил кредитным бизнесом ЗАО «Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)». После его слияния с ММБ в 2001 году занимал руководящие должности в блоке корпоративного бизнеса ММБ. С 2003 года отвечал за развитие региональной сети и корпоративного бизнеса ММБ, а затем ЮниКредит Банка. В декабре 2008 года занял должность члена правления, отвечает за корпоративный бизнес и направление private banking ЮниКредит Банка.