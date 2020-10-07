Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом, говорится в сообщении Кабмина. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Протоколом, который утвердил Михаил Мишустин, определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Кроме того, исключения распространяются на процентные доходы таких компаний, выплачиваемые по банковским кредитам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и страховыми компаниями стран — участников соглашения», — говорится в сообщении.

Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.