Европейский банк реконструкции и развития не возобновит инвестиции в РФ после избрания нового президента. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности президента банка Юрген Ригтеринк, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции, посвященной избранию новой главы ЕБРР.

«Рекомендации, которые мы получили в отношении России от акционеров банка в 2014 году, остаются в силе», — ответил Ригтеринк на вопрос о том, является ли недавнее вложение в портфельную компанию из России Travelata возобновлением инвестиционной деятельности банка в РФ в целом.

В четверг на заседании совета управляющих ЕБРР, которое состоялось в штаб-квартире организации в Лондоне, новым президентом банка была избрана француженка Одиль Рено-Бассо. На протяжении последних четырех лет она занимала должность генерального директора казначейства Министерства экономики, финансов и восстановления Франции. Как ожидается, Рено-Бассо приступит к исполнению своих обязанностей в ноябре.

Новым президентом ЕБРР избрана француженка Рено-Бассо Такое решение было принято на заседании Совета управляющих банка.

В апреле текущего года ЕБРР инвестировал в портфельную компанию из России Travelata, отметив, что инвестиции осуществляются для поддержки компании в период пандемии COVID-19. Ранее ЕБРР инвестировал в Travelata в 2014 году.



Россия является членом ЕБРР с 1992 года, доля РФ в банке развития составляет 4,1%. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестиции в российские проекты. Минфин РФ ранее сообщил, что размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля в среднесрочной перспективе, если политика банка в отношении страны не изменится.