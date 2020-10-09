Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка РБА на уровне «ruВ-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

«Изменение прогноза на «негативный» обусловлено повышенной уязвимостью к существенному единовременному увеличению резервов в связи с высокой концентрацией кредитного портфеля на отдельных заемщиках и отраслях, а также сохранением низкого качества кредитного портфеля. Также агентство учитывает сжатие основных доходных направлений деятельности (кредитование юрлиц и гарантийный бизнес), что оказывает давление на рентабельность деятельности банка и с учетом текущего экономического спада может привести к снижению заинтересованности собственников в бизнесе банка», — говорится в релизе агентства.

По словам аналитиков, рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низким качеством кредитного портфеля, невысокой рентабельностью бизнеса, адекватными позициями по капиталу и ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Отмечается высокая концентрация бизнеса на Республике Дагестан, при этом для региона характерен отрицательный индекс текущего уровня экономического здоровья (минус 34%). Агентство негативно оценивает невысокий уровень распределения активов по сегментам кредитного риска и повышенную концентрацию кредитных рисков на аффилированных с банком структурах.

Уровень достаточности капитала банка на 1 сентября 2020 года оценивается как высокий, при этом буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов.

Специализация банка на сегменте МСБ в условиях экономического спада создает повышенные риски обесценения кредитного портфеля, что потенциально окажет давление на финансовый результат банка.

«В целом уровень развития внутренней инфраструктуры соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков», — резюмируют аналитики.