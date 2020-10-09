Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что отправить на дистанционную работу 30% коллектива могут без значимого ущерба только крупные компании, поэтому переход на такой формат работы должен быть не обязательным, а добровольным.

«Многие предприниматели, судя по заголовкам СМИ, бодро рапортуют о том, что готовы распустить часть сотрудников по домам. Но действительность такова, что позволить себе отправить на дистанционную работу 30% коллектива могут в основном крупные компании. Еще до начала второй волны многие из них приняли решение продлить «удаленку» до конца года. Для малых и средних предприятий, особенно для отдельных отраслей, промышленности в основном, эта мера гораздо более чувствительна. Сегодняшний опрос сервиса «Работа.ру», например, показал, что 72% компаний работают в обычном режиме и в полном составе», — сказал Титов.

В Москве заработал сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис.

По его словам, требование в обязательном порядке отправить 30% сотрудников на дистанционный формат работы «не имеет под собой нормативной базы». Титов полагает, что в данном случае «появляется сразу несколько проблем: соблюдение закона о персональных данных сотрудников, дополнительная административная нагрузка на бизнес, снижение эффективности работы предприятия». «Ну и наконец, эффективность такой меры весьма сомнительна с эпидемиологической точки зрения. То, что сотрудник работает из дома, не значит, что он не пользуется общественным транспортом в принципе. А значит, риск заражения остается», — отметил Титов.

На его взгляд, самый правильный путь — «сосредоточить активные защитные меры на уязвимых слоях населения — пожилых и людях с серьезными хроническими заболеваниями, при этом оставить возможность добровольной «удаленки» для тех, кто боится заболеть».