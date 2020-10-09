Чистый отток капитала частного сектора из России (чистое кредитование нерезидентов) по итогам девяти месяцев составил 35,5 млрд долларов, оказавшись почти в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, представленные в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — сентябре 2020 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора, по оценке Банка России, составило 35,5 млрд долларов США против 21,4 млрд долларов США годом ранее. В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами», — отмечается в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

ЦБ ранее сообщал о чистом оттоке капитала частного сектора из России в январе — августе этого года на уровне 34,8 млрд долларов. Исходя из этих данных отток в сентябре составил 0,7 млрд.

По предварительной оценке Банка России, в январе — сентябре 2020 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ сложилось в размере 24,1 млрд долларов, сократившись более чем наполовину по сравнению с показателем соответствующего периода 2019 года. Экспорт товаров уменьшился на 72,4 млрд долларов, до 234,9 млрд, в результате ухудшения международной конъюнктуры и уменьшения поставок товаров в натуральном выражении. «Отрицательная динамика товарного экспорта была в значительной степени скомпенсирована сокращением импорта товаров, инвестиционных доходов, выплаченных в пользу нерезидентов, и дефицита баланса услуг вследствие минимального количества зарубежных выездов россиян в условиях пандемии», — добавляют в ЦБ.



Международные резервы уменьшились на 10,1 млрд долларов вследствие погашения суверенного внешнего долга и операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, осуществляемых Банком России на внутреннем валютном рынке, включая упреждающие продажи, а также продажи, связанные со сделкой по реализации акций СберБанка, указано также в сообщении регулятора.