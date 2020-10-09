Комиссия по рассмотрению жалоб на принятые Центробанком решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации за время своей работы получила 679 обращений от финансистов и удовлетворила 309 жалоб. Такие данные по состоянию на 1 октября 2020 года приводит пресс-служба регулятора.

Напомним, комиссия с 28 января 2018 года рассматривает жалобы должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) кредитных и ряда некредитных финансовых организаций на признание их не соответствующими установленным требованиям.

«Комиссия Банка России с момента начала своей работы по 1 октября 2020 года получила 679 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с признанием их деловой репутации или квалификации не соответствующими установленным требованиям. Комиссия удовлетворила 309 жалоб, по 249 в удовлетворении было отказано», — отмечается в сообщении ЦБ .

Из материалов регулятора следует, что из общего количества поступивших жалоб 548 были связаны с деятельностью 133 кредитных организаций, а еще 131 — с деятельностью 50 некредитных финансовых организаций.

По итогам II квартала этого года сообщалось о поступлении за все время работы комиссии 646 обращений от несогласных с оценкой своей репутации финансистов и удовлетворении 291 жалобы. Таким образом, отдельно в III квартале 2020 года поступили 33 жалобы и удовлетворены 18.



«С 1 июля 2020 года требования к деловой репутации предъявляются также к руководителям и собственникам микрокредитных компаний. Двое из них уже воспользовались правом обращения в комиссию с жалобой на решение о признании их деловой репутации неудовлетворительной», — добавляют в ЦБ.

