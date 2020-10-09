В августе в России наблюдалось менее выраженное, чем в июле, снижение ставок по розничным депозитам. На эту тенденцию указывает ЦБ в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В августе наблюдалось менее выраженное, чем в июле, снижение ставок по розничным депозитам, что связано с возобновившимся ростом доходностей рыночных финансовых инструментов, а также появлением сезонных вкладов в линейке депозитных продуктов отдельных участников рынка», — отмечается в материале.

Как уточняется, в сегменте краткосрочных вкладов (на сроки до года без учета вкладов до востребования) снижение среднерыночной ставки составило 0,3 процентного пункта, в сегменте долгосрочных (на сроки свыше года) — 0,2 п. п.

Напомним, по итогам июля ЦБ сообщал о снижении ставок по кратко- и долгосрочным вкладам на 0,5 и 0,4 п. п. соответственно.

«В сентябре банки преимущественно продолжали запускать новые сезонные вклады, не корректируя ставки по действующим депозитам, что в совокупности с сохранением ключевой ставки на неизменном уровне и повышением доходностей ОФЗ позволяет ожидать сдержанного понижения либо стабилизации стоимости банковского фондирования вблизи текущего уровня», — указывает регулятор.

Банк России будет давать более подробную и наглядную информацию о депозитных и кредитных ставках В июле средняя ставка по вкладам физлиц на срок до года составила 3,43%, свыше года — 4,31% годовых.

По его данным, в валютном сегменте депозитного рынка по­-прежнему сохранялся тренд на понижение ставок в связи с низкой заинтересованностью банков в наращивании активов и обязательств в иностранной валюте. В августе ставки по валютным вкладам в очередной раз обновили исторический минимум.

«Сложившаяся динамика депозитных ставок и инфляции приводит к снижению реальной доходности вкладов, — констатируют в Центробанке. — При этом адаптация сберегательного поведения населения к новым условиям происходит постепенно, о чем свидетельствует плавное замедление роста розничного депозитного портфеля, отражающее также и постепенное восстановление потребительского спроса».

Так, по итогам августа годовой прирост депозитов населения составил 6,8% против 7,3% месяцем ранее. «В основном рост депозитного портфеля обеспечили вклады на суммы, превышающие величину страхового возмещения в 1,4 млн рублей, что в сочетании с увеличением активности населения в иных сегментах финансового рынка свидетельствует о сохранении банковскими вкладами привлекательности в сравнении с альтернативными инструментами сбережений, отличающимися более высокой доходностью», — пишет регулятор.

Также отмечается, что «заинтересованное в размещении средств во вклады население продолжало замещать валютные депозиты рублевыми, что было обусловлено беспрецедентно низкими ставками по депозитным продуктам в иностранной валюте». По итогам августа в годовом выражении прирост объема рублевых вкладов составил 10,6% против 11,3% месяцем ранее, тогда как объем вкладов в иностранной валюте сократился в годовом выражении на 6,5% против сокращения на 7,2% в июле.

В рублевом сегменте розничного депозитного рынка основным драйвером роста по­-прежнему оставались депозиты на срок до 30 дней, включая вклады до востребования, вследствие возросшей потребности населения в высоколиквидных активах с момента введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в связи с повысившейся привлекательностью накопительных счетов в результате постепенного сближения ставок по депозитам различной срочности. Кроме того, поддержку рублевым вкладам оказали остатки на счетах эскроу, используемые для расчетов при приобретении недвижимого имущества.



Такая динамика вкладов сдерживала рост валютизации, происходивший из-­за ослабления рубля. Так, на конец августа уровень валютизации депозитного портфеля возрос на 0,2 п. п., до 20,7%, указывает регулятор.