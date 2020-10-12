Холдинговая компания сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Саида Polyus Gold International Limited (PGIL) в апреле 2020 года привлекла кредит СберБанка на 1 млрд долларов, заложив 7,74% акций золотодобывающей компании. Об этом пишет РБК . PGIL привлекла эту сумму по ставке 4,41% годовых до июля 2022 года и открыла кредитную линию на аналогичную сумму для своего единственного акционера — кипрской Wandle Holdings — на тот же срок, до июля 2022 года под 4,61%.

На конец 2019 года задолженность PGIL перед единственным кредитором — СберБанком — составляла 3,7 млрд долларов. Ранее из 76,8% «Полюса», принадлежащих Керимову, под залогом в этом банке было 67%. Но в 2019 году холдинг вывел из-под обременения 16,74% «Полюса», поэтому к началу 2020-го залог сократился до 50,26%. В апреле 2020 года он вырос до 58%. За 2019 год PGIL выплатила своему единственному акционеру — Wandle Holdings — 534 млн долларов дивидендов. За первое полугодие 2020 года на долю PGIL пришлось около 334 млн долларов дивидендов.

В сентябре PGIL сократила уставный капитал до 1,4 млрд долларов. С большой вероятностью эта трансакция проведена с целью выплаты 1,5 млрд долларов акционеру, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, семья Керимовых с учетом кредитов, сокращения уставного капитала и дивидендов с начала 2020 года могла консолидировать более 3 млрд долларов.

В отчетности PGIL также говорится, что компании Керимова в ноябре 2018 года пришлось выплатить 101,3 млн долларов компенсации за срыв сделки с претендентом на покупку «значительной неконтрольной доли» в «Полюсе», переговоры о которой велись с 2017 года. Известно, что переговоры о продаже около 10% в «Полюсе» за 900 млн долларов в 2017 году велись с группой китайских инвесторов во главе с Fosun. В январе 2018 года «Полюс» объявил, что соглашение с китайским консорциумом расторгнуто «из-за невыполнения отлагательного условия». Источник, близкий к Fosun, сообщил, что компания не получала подобной компенсации.

Компенсация в 100 млн долларов — это много за окончание переговоров, но, с другой стороны, капитализация компании в 2018 году превышала 10 млрд долларов, так что сумма штрафа составила около 1% от капитализации, отметил Худалов.