Около 427 тыс. граждан получили материнский капитал проактивно, без обращений в ПФР, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании фракции «Единая Россия».

«На сегодняшний день мы уже видим, что у нас проактивно получили материнский капитал 427 тысяч наших граждан. Всего за период 2020 года более 900 тысяч семей получили материнский капитал, 275 тысяч из которых — это как раз семьи, которые получили материнский капитал на первого ребенка», — сказал он.

Пенсионный фонд упростил использование материнского капитала для обучения детей 👍 Если между отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в фонд заявление о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.