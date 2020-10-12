«Дыра» в капитале банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество», лишившегося лицензии 17 января этого года, составляет порядка 71 млн рублей, свидетельствует опубликованная на сайте Центробанка информация о финансовом состоянии кредитной организации.

Так, активы банка на дату отзыва его лицензии оцениваются с учетом данных финансового обследования в 1,245 млн рублей. Размер обязательств банка составил 1,316 млн рублей. В итоге в строке «всего источников собственных средств» по итогам всех переоценок значится минус 70,778 млн рублей.

Ранее сообщалось о «дыре» в балансе банка в 64 млн рублей.

Регулятор на прошлой неделе сообщил, что временная администрация банка по результатам обследования установила в действиях бывших должностных лиц кредитной организации признаки осуществления операций, которые были направлены на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами ПФС-Банка финансовых операций с признаками уголовно наказуемых деяний соответствующая информация направлена в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



Отзывая лицензию у ПФС-Банка, регулятор, в частности, отмечал, что кредитная организация в своей деятельности в значительной степени ориентировалась на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 30 сентября 2020 года принял решение о признании банка банкротом.

