Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о бессрочных выплатах материнского капитала и его индексации. Проектом предлагается установить бессрочный характер действия мер, предусмотренных законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и признать утратившей силу статью, которой индексация средств материнского капитала приостанавливалась до 1 января 2020 года. Также документом предлагается обязать правительство РФ пересмотреть размер маткапитала в 2017—2019 годах с учетом инфляции и доначислить соответствующие средства гражданам.

«Своим законопроектом фракция... предлагает пересчитать маткапитал с учетом индексации за прошедшие пять лет задним числом. Благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или наконец-то решатся на приобретение нового жилья, — цитирует Миронова его пресс-служба. — Ну а вместе с индексацией маткапитала депутаты «Справедливой России» предлагают сделать выплаты материнского капитала бессрочными».

Пенсионный фонд упростил использование материнского капитала для обучения детей 👍 Если между отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в фонд заявление о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Кабмин не поддержал инициативу справороссов. «Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона», — отметили в правительстве, сославшись на статью 83 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой законопроекты, требующие увеличения бюджетных ассигнований, нуждаются в указании источников финансирования соответствующих обязательств.

Также в Кабмине обратили внимание на отсутствие в документе механизма пересмотра суммы маткапитала в 2017—2019 годах. «С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект», — резюмировали в Кабмине.