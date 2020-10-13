Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,59% и составил 2 829,23 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,58% — до отметки 1 156,11 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,44%, Мосбиржи — на 1,78%, «Газпрома» — на 1,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,52%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,49%.

Российские инвесторы потеряли ориентиры, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Российский рынок акций во вторник оказался под небольшим давлением, но в общем и целом на площадке не меняется ничего. Нефть положительно корректируется, а заокеанские инвесторы ждут презентации Apple. Статистики немного, но это пока. В итоге все как будто в ожидании и режиме экономии энергии», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи продолжает консолидацию около 2 844 пунктов и почти не движется. По мнению Бодровой, краткосрочно рублевый индикатор способен торговаться в пределах 2 830—2 855 пунктов. Индекс РТС, добавляет она, тоже активностью не отличается и стабилен возле 1 160 пунктов, как и ранее. «Будут драйверы — будут и движения», — заключает эксперт.