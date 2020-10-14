Свыше 18 тыс. несовершеннолетних в России являются предпринимателями и платят налоги, сообщила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова на презентации обучающего курса для молодых предпринимателей «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z».

По ее словам, согласно проведенным исследованиям, более 80% старшеклассников хотят зарабатывать, но пока не знают, с чего начать. АСИ реализует целый ряд проектов, чтобы помочь молодым предпринимателям получить необходимые знания. В частности, напомнила Мякотникова, агентство инициировало изменения в законодательстве, которые снимают преграды, административные барьеры, мешающие молодежи 14—18 лет начинать свое дело.

«Сейчас, конечно, и в мире в целом, и в России не очень простой этап для предпринимателей. Но вместе с тем мы видим, что именно молодежь, которая мыслит нестандартно, которая еще не обжигалась, которая еще верит в свое право на ошибку, запускает интересные инновационные нестандартные бизнесы», — отметила она.

Мякотникова напомнила, что в прошлом году на базе АСИ был создан Центр молодежных инициатив, основная задача которого — помогать молодежи открывать свое дело.