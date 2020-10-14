Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,95% и составил 2 856,08 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,36% — до отметки 1 160,3 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 1,18%, Мосбиржи — на 0,44%, «Газпрома» — на 0,26%, «Норильского никеля» — на 0,96%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,79%.

Российский рынок ценных бумаг в среду в плюсе, что неплохо для разнообразия, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Если сделать шаг назад, то можно увидеть, что ситуация на площадке стратегически не меняется, но смена неоднозначных настроений на умеренно позитивные в любом случае хороша. Индекс Мосбиржи подрос к 2 853 пунктам и может закрепиться в пределах 2 835—2 860 пунктов. Индекс РТС стабилен возле 1 160 пунктов, но заметно выше ему пока не подняться», — комментирует эксперт.